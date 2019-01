Crise na saúde Governo do RS deve R$ 900 milhões a hospitais e prefeituras, aponta relatório de Secretarias Municipais de Saúde O documento - que também sugere questões para serem tratadas com prioridade pelo novo governo - foi apresentado durante o encontro entre os Secretários Municipais com a nova secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann