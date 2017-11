Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um jovem de 18 anos morreu na noite deste sábado (4) em um acidente de trânsito na BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima dirigia um Vectra que colidiu frontalmente com um caminhão, ambos com placas de Santa Cruz do Sul.

O acidente ocorreu por volta das 19h15min no km 155 da rodovia. Segundo a PRF, o motorista do carro teria invadido a pista contrária, provavelmente durante uma ultrapassagem, e acabou batendo de frente no caminhão que vinha no sentido contrário.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Lucas Fromming Peixoto, 18 anos. O jovem morreu no local. Não havia passageiros com ele. O condutor do caminhão, que pertence a um frigorífico de Santa Cruz do Sul, não se feriu.

