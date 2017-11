Conforme o delegado de Carlos Barbosa, Leônidas Reis, os casos de morte por acidente com trator se tornam mais comuns nessa época do ano em que os agricultores trabalham na manutenção das parreiras. Nicieli Sguissardi, coordenadora do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST-Serra), também ressalta que um dos problemas constatados na região é o relevo íngreme.

Ainda segundo a coordenadora do CEREST-Serra, 43 acidentes com maquinário agrícola foram contabilizados no primeiro semestre deste ano nos 49 municípios atendidos pelo órgão. O número supera os 40 registrados em todo o ano de 2016. O município com maior número de acidentes em 2017 é Vacaria, com 13 casos.