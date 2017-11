Trabalhadores do lixão da Caturrita, em Santa Maria, encontraram um feto no local na manhã desta segunda-feira (6). A Polícia Civil está investigando o caso.

Conforme o delegado de plantão Márcio Schneider, a polícia foi acionada por volta das 10h30min. O feto foi encontrado dentro de um pote de sorvete. Ele já estava na esteira de seleção do lixo.

A suspeita é que o feto tenha sido colocado no lixo ainda em meados de outubro. Não há informação sobre a origem do lixo. O local recebe resíduos de 40 cidades da Região Central. O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente.