1. Argentinos mortos em Nova York

Um atropelamento deixou ao menos oito mortos e um número indefinido de feridos no centro de Manhattan, em Nova York, na terça-feira (31). Cinco argentinos estão entre as vítimas fatais. Conforme a polícia, o suspeito foi baleado e detido após sair do veículo com réplicas de arma de fogo. Autoridades classificam o ato como terrorismo.

2. Apps de transporte

O Senado aprovou em votação na terça-feira (31) a proposta que deixa mais rígidas as regras para serviços de apps de transporte individual, como Uber e Cabify. No entanto, o projeto sofreu mudanças e, assim, retorna para a Câmara dos Deputados.

3. Concurso na Segurança

Foi aberto, na terça-feira (31), o prazo de inscrições para as 4,5 mil vagas oferecidas pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros a pessoas entre 18 e 25 anos com Ensino Médio completo. O concurso integra os 6,1 mil postos de trabalho prometidos pelo governador José Ivo Sartori em 4 de julho e anunciados como "o maior concurso na área da segurança pública nas últimas décadas".

4. Suspensão de CHN

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) deve publicar nesta quarta-feira (1º) regulamentação sobre mudanças na suspensão da CNH. O texto amplia de um mês para seis meses o prazo mínimo sem conduzir para o motorista que somar 20 pontos na carteira de habilitação dentro do período de 12 meses. O Detran-RS afirmou que aguarda a publicação no Diário Oficial, nesta quarta, para se posicionar.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Grêmio

O Grêmio entra em campo às 21h45min para seguir com o sonho do tri da Libertadores. Com grande vantagem, o Tricolor recebe o Barcelona-EQU na Arena, lotada, para definir o adversário do Lanús na decisão. O técnico Renato mantém o foco e rejeita o favoritismo, mesmo com a vitória gremista por 3 a 0 no jogo de ida.

6. Inter

A derrota para o Ceará, na semana passada, aumentou o tom das críticas a Guto Ferreira no comando do Inter. Contestado pela torcida, o técnico segue com a preparação para o jogo contra o CRB, nesta sexta-feira (3), que pode garantir virtualmente o acesso colorado à Série A.

7. Novo iPhone

A Apple divulgou os preços oficiais do novo iPhone X, que podem ser conferidos na Apple Store, loja oficial da empresa. Apresentados em setembro, o novo iPhone X (lê-se 10, como um algarismo romano, não "x") faz referência aos 10 anos de lançamento do primeiro iPhone, em 2007. Confira os valores.

8. Dicas para o Enem

Celular e computador, se usados com cautela, podem ser bons aliados dos estudos. Quer buscar informações sobre um conteúdo? Organizar os estudos? Tirar dúvidas com professores? Há um aplicativo (ou site) para isso. Veja cinco apps e sites que ajudam nos estudos para o Enem 2017.

9. Novo Fies

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (31), a medida provisória que cria novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O texto segue agora para o Senado, onde tem que ser votado até 17 de novembro, antes que perca a validade. A principal mudança no modelo de financiamento é que haverá um desconto automático na folha de pagamento do recém-formado.

10. Previsão do tempo

Novembro começa com um clima agradável no Rio Grande do Sul. Devido à ação de uma massa de ar polar no Estado, a previsão é de uma quarta-feira (1º) ensolarada em todas as regiões, com uma manhã mais fria e temperatura amena ao longo do dia.