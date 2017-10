Um atropelamento deixou mortos e feridos no centro de Manhattan, em Nova York, nesta terça-feira (31). Conforme a polícia local, o suspeito foi baleado e detido após sair do veículo portando uma réplica de arma de fogo. Conforme a imprensa norte-americana, pelo menos seis pessoas morreram após as colisões. O carro teria invadido uma ciclovia, segundo as autoridades locais. Segundo a CNN, o FBI está tratando o caso como terrorismo.