O temporal que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira (18) e a madrugada desta quinta-feira (19) causou prejuízos em diversas cidades, principalmente na Fronteira Oeste e na Região Central. Em Santa Maria, há relatos de ventos fortes e queda de árvores. A Defesa Civil do município diz que mais de 300 metros de lona haviam sido distribuídos para famílias atingidas no início da manhã. Pelo menos 10 bairros tiveram casas destalhadas. Praticamente toda a cidade está sem luz.

Há a confirmação das autoridades de queda de granizo em Santana do Livramento, que registrou pedras de gelo de tamanho considerado de grande proporção. Houve granizo também em Alegrete, Canguçu e São Francisco de Assis, onde as pedras de gelos caíram por cerca de cinco minutos.



O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda calculam os prejuízos. Até agora, foram contabilizados destalhamentos em 15 casas em São Francisco de Assis e ao menos 20 em Cruz Alta.



Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, uma casa foi atingida por um raio na Estrada Mariante, na área rural. A descarga elétrica provocou um incêndio, que foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.



A chuva provocou seis quedas de árvore em residências em Porto Alegre. Na Rua Botafogo, no bairro Menino Deus, próximo ao número 320, uma árvore caiu sobre um veículo estacionado. A via está totalmente bloqueada. Na Rua Orfanotrófio, na Zona Sul, também há bloqueio em razão de queda de árvore.



O maior volume de chuva na Capital foi registrado no bairro Tristeza, com 20 milímetros — o equivalente a 17% da média esperada para todo o mês de outubro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão alerta para risco de alto volume de chuva também para esta quinta-feira, com possibilidade de queda de granizo e estragos no Estado.