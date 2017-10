1. Transtornos da chuva

2. Entorno da Arena

O problema crônico de alagamentos na região da Arena motivou bate-boca via Twitter entre o perfil da torcida Geral do Grêmio e o prefeito Nelson Marchezan. Quem mais sofre é a população da região, além de torcedores do Grêmio que acessam o estádio em dias de jogo. Entenda por que a região alaga tanto.

3. Paul in POA

O dia foi de expectativa para fãs do eterno beatle Paul McCartney, que se apresenta nesta sexta-feira (13) em Porto Alegre. Em frente ao hotel onde o músico está hospedado, um grupo aproveitou para cantar, enquanto aguardava por uma aparição do ídolo.

4. Recado do Papa ao Brasil

O papa Francisco surpreendeu fiéis com uma mensagem gravada em vídeo e exibida em telões, durante a missa campal no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Francisco pediu que os brasileiros não se deixem vencer pelo desânimo diante das "trevas da corrupção".

5. Homenagens

Motociclistas participaram da 43ª procissão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na manhã desta quinta-feira (12), em Porto Alegre. A imagem da santa foi levada em cima de uma viatura da EPTC.

6. Saída da Unesco

7. Quarta vítima do ano

Uma menina de dois anos e oito meses morreu no Hospital de Clínicas de Porto Alegre com diagnóstico de leishmaniose visceral. Ela estava internada desde o início de setembro.

8. Saia de Redação

Novo nome na Calçada da Fama do Grêmio, Maicon é o entrevistado desta semana do Saia de Redação. O volante gremista ainda se recupera de lesão e volta ao time somente em 2018.

9. Damião é dúvida

O atacante Leandro Damião, que deixou o jogo contra o Brasil-Pel na última segunda (9) se queixando de dores musculares na coxa esquerda, não teve lesão apontada pelos exames. Porém, a presença do atacante no jogo de terça, contra o Boa, em Varginha, não está garantida.

10. Legislativo