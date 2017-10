1. Aplicativos de transporte

O senado deve votar nesta terça-feira (31) o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte individual pago, como Uber, Cabify e 99 POP. Na manhã de segunda-feira (30), motoristas dos aplicativos fizeram carreata em Porto Alegre para protestar contra a proposta.

2. Suspensão de CNH

A partir de quarta-feira (1º), o motorista que estourar 20 pontos em multas de trânsito perderá a Carteira Nacional de Habilitação (CHN) pelo prazo mínimo de seis meses. Antes, a punição inicial era de apenas um mês. O tempo máximo continua de 12 meses.

3. Salários atrasados

O governo do Estado vai pagar, nesta terça-feira (31), os salários integrais de quem recebe até R$ 2 mil líquidos mensais. No âmbito municipal, a prefeitura de Porto Alegre vai pagar R$ 1,9 mil, nesta terça, o que integraliza o salário de 8.334 matrículas (26%).

4. Fim do parcelamento

O governo do Estado se comprometeu a retomar o pagamento em dia dos servidores públicos estaduais a partir de 30 de dezembro deste ano. No entanto, segundo o Piratini, isso só será possível quando ocorrer o ingresso dos recursos da venda das ações do Banrisul, a adesão do Estado ao Plano de Recuperação Fiscal e a confirmação do crescimento econômico projetada para os próximos meses.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Grêmio

O Grêmio faz nesta terça-feira (31), às 16h, seu último treino de preparação para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-EQU. Geromel e Edílson, que passaram por exames na sexta-feira (27), treinaram normalmente na segunda-feira (30) e não preocupam para a partida contra os equatorianos. O técnico tem como única dúvida a opção por Jailson ou Michel no meio-campo.

6. Inter

Com mais uma chance de buscar a pontuação que garante virtualmente o acesso à Série A, o Inter treina às 9h30min desta terça-feira (31) para o confronto com o CRB, na sexta-feira (3), de novo no Beira-Rio. O técnico Guto Ferreira aguarda pelo retorno do atacante Leandro Damião.

4. Novidade no FGTS

Uma Medida Provisória (MP) em preparação pelo governo federal estaria para criar nova modalidade de saque dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o texto da MP, seria permitido aos trabalhadores que pedirem demissão o saque de parte do saldo do Fundo para pagar empréstimos consignados.

8. Presos em delegacias

Com a operação dos órgãos de segurança para retirar presos de delegacias e viaturas na Região Metropolitana, 138 presos foram removidos de delegacias em 10 horas. A proposta é retirar suspeitos de crimes de DPs e levá-los a prisões da Grande Porto Alegre ou à penitenciária de Canoas.

9. Casa de jogos

O Ministério Público (MP) e a Polícia Civil realizaram, na segunda-feira (30), uma operação na casa de jogos Winfil, na zona sul de Porto Alegre. Foram recolhidos valores que estavam nas máquinas caça-níqueis. Uma arma com registro raspado foi localizada e apreendida.

10. Previsão do tempo

A instabilidade e a chuva dão uma trégua no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Já nesta terça-feira (31) a frente fria se afasta do Estado e dá lugar a uma massa de ar frio e seco, que deixa o tempo firme em todo o território gaúcho. O sol aparecerá em todas as regiões.