1. Jogos de azar

2. FGTS

Saque do FGTS deve ganhar nova modalidade. Ministro Henrique Meirelles confirmou que está em estudo MP que permitiria uso do saldo por quem pede demissão para pagar crédito consignado.

3. Porto Alegre

4. Violência

RS é o segundo Estado no país com maior número de chacinas. Crimes com três ou mais mortes vitimaram 90 pessoas em 2016, quase o dobro do ano anterior.

5. Eleições 2018

Cinco partidos receberão metade do fundo eleitoral. Sigla com mais cadeiras no Congresso, PMDB ganhará quase R$ 234 milhões em 2018 – 35 legendas terão direito a R$ 1,7 bilhão, segundo estimativas.

6. Parcelamento

Governo do Estado paga nesta terça-feira servidores que ganham até R$ 2 mil. Quem ganha entre R$ 2 mil e R$ 5 mil deverá ter os salários quitados no dia 10 de novembro.

7. Salário mínimo

Governo reduz de R$ 969 para R$ 965 estimativa para o salário mínimo em 2018. Para justificar o corte, o Planalto cita a expectativa para redução na inflação.

8. Imprevisto

Voo é cancelado e Barcelona-EQU só chegará a Porto Alegre nesta terça-feira. Por falta de autorização para pousar na Capital, delegação passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

9. The end

Após denúncia de assédio contra Kevin Spacey, "House of Cards" é cancelada, diz site. Próxima temporada do programa será a última.

10. Acidente aéreo