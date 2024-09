A seleção brasileira masculina de futebol de cegos empatou com a China em 0 a 0 e terminou na liderança do Grupo A dos Jogos Paralímpicos de Paris. Agora, o time dirigido por Fábio Vasconcelos irá enfrentar a Argentina, segunda do B, em uma das semifinais. Os argentinos são os atuais campeões mundiais.