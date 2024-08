Peso-meio-pesado Notícia

Wanderley "Holyfield" Pereira enfrenta velho conhecido dos brasileiros por uma medalha no boxe

Lutador do Brasil fará duelo com o ucraniano Oleksandr Khyzhniak nas quartas de final da categoria até 80 quilos. Uma vitória o colocará na semifinal e, no mínimo, dará uma medalha de bronze

01/08/2024 - 20h14min