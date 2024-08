Mesmo sem as condições ideais, o surfe voltou a ser disputado no mar de Teahupo'o, no Taiti. Mais uma vez, assim como ocorreu nos Jogos de Tóquio, Gabriel Medina parou nas semifinais. Na tarde desta segunda-feira (5) no Brasil, manhã pelo horário local, o brasileiro foi superado pelo australiano Jack Robinson e disputará o bronze.