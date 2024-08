Com a mesma velocidade com que a noite caiu em Paris nesta segunda-feira (5), a bola caiu na quadra japonesa na arena montada aos pés da Torre Eiffel. Sem sobressaltos, Ana Patrícia e Duda deram mais um passo para o Brasil recuperar a hegemonia no vôlei de praia. Elas venceram as japonesas Akiko Hasegawa Miki Ishii por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16).