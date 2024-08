Nem o retorno do ícone Bernardinho ao comando técnico foi suficiente para salvar a seleção brasileira de vôlei masculino de uma decepcionante participação nos Jogos Olímpicos. O fim foi decretado nesta segunda-feira (5) com a derrota por 3 a 1 (24x26/30x28/18x25/25x19) para os Estados Unidos, nas quartas de final de Paris 2024. O Brasil não via uma eliminação tão precoce do esporte desde 2000, em Sidney, quando caiu na mesma fase para a Argentina.