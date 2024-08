Todos falam que a partir das quartas de final é um campeonato a parte durante as Olimpíadas. A seleção brasileira de vôlei feminino, então, começa sua caminhada na segunda parte dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira (6), contra a República Dominicana, a partir das 8h (horário de Brasília). O favoritismo é todo do Brasil, que chega para o confronto com a melhor campanha de toda a fase de grupos.