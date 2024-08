O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a ginasta Rebeca Andrade pelo inédito ouro no solo nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (5). Com o ouro conquistado, a ginasta se torna a maior medalhista da história do Brasil em olimpíadas, deixando para trás Robert Scheidt e Torben Grael, lendas da vela. A ginasta subiu ao pódio em seis oportunidades.