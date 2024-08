Se Poseidon assim desejar, conheceremos os medalhistas olímpicos do surfe, se possível com brasileiros, neste sábado (3). As baterias semifinais do masculino e do feminino estão previstas para serem disputadas a partir das 14h. Tudo dependerá das condições do mar no Taiti. O Brasil pode sair da água azulada de Teahupoʻo com até duas medalhas, com Gabriel Medina, no masculino, e com a gaúcha Tatiana Weston-Webb, no feminino.