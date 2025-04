Brasil tem quatro representantes nas Comissões da PanAm Sports para o ciclo 2025-2028

Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional e membro do COI, integra a Comissão de Ética e Boa Governança. Outro brasileiro de destaque é Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que foi nomeado para a Comissão de Coordenação e Seguimento dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 – que também conta com Swan, como Presidente da Comissão de Atletas. Para ele, a presença brasileira nas comissões reforça o compromisso do país com o desenvolvimento esportivo continental.