Agafuc estreia na Liga Nacional de futebol de cegos 

Equipe gaúcha embarcou nesta sexta-feira. Rafaela Meditsch / Agafuc/Divulgação

O esporte paralímpico brasileiro terá uma competição inédita a partir deste fim de semana. Pela primeira vez, será disputada a Liga Nacional de futebol de cegos. Ela será uma espécie de Brasileirão da modalidade.

O Rio Grande do Sul contará com um representante, a Agafuc, de Canoas. A competição contará com outras cinco equipes Corinthians-SP, Apace-PB, Apadevi-PB, INV-SP e Adesul-CE.

O torneio será no formato de pontos corridos, com turno e returno e disputado ao longo do ano. Os dois primeiros colocados após as 10 rodadas disputarão a final em jogo único, a ser jogada no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, em 6 de dezembro

Heptacampeã brasileira, Agafuc busca mais uma conquista. Novamente, o ala gaúcho Ricardinho Alves, capitão do time, deve ser uma das peças mais importantes, ao lado do pivô Raimundo Nonato. Os dois são os maiores goleadores dos últimos anos defendendo as cores da Agafuc.

A estreia da equipe gaúcha será no sábado (5). A partida será contra a Experiente, o técnico Rafael Astrada projeta uma grande competição.

— Estamos muito focados, sabemos que todas as equipes têm muita qualidade, mas nós também temos excelentes jogadores e um grande time. Vamos em busca deste título — analisa.

