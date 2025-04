Enquete "BBB 25": Daniele Hypolito, João Pedro ou Maike, vote em quem você quer eliminar

Daniele Hypolito, João Pedro e Maike estão na berlinda que terá o resultado conhecido neste domingo. Divulgação / TV Globo

Daniele Hypolito, João Pedro e Maike disputam a preferência do público no 13º paredão do BBB 25. O participante com o maior número de votos será eliminado neste domingo (6).

Enquete do paredão do BBB 25

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido no domingo, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação de paredão

O paredão foi formado da seguinte forma: a líder, Vitória Strada, indicou João Pedro. Já Maike e Delma, que ficaram em segundo e terceiro lugar na rodada final da prova do líder, precisaram escolher um emparedado. Eles decidiram colocar Daniele Hypolito na berlinda. Por fim, a casa escolheu Maike para completar a disputa.