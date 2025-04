União acende pira que ficará acesa até Jogos de Los Angeles 2028 e homenageia atletas que ajudaram durante enchente histórica

Atletas acenderam a Chama Eterna na Ilha do Pavão. João Praetzel / Agência RBS

Faltando pouco mais de três anos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, o Grêmio Náutico União promoveu um ato simbólico nesta quinta-feira (3) na Ilha do Pavão.

Em parceria com uma marca de material esportivo e o canal SporTV, o União acendeu a Chama Eterna, uma pira com uma tecnologia que não se apaga nem com a força da água e que ficará acesa até a Olímpiada de Los Angeles de 2028.

— O esporte disciplina pessoas. Ele faz com que a pessoa se sinta obrigada a ter suas responsabilidades. Vocês deram um exemplo pro mundo. Essa pira está no nosso terreno e vamos cuidar dele muito bem. Vamos continuar com a nossa missão — afirmou Ricardo Alves, presidente do União.

O acendimento foi feito por quatro atletas do clube gaúcho. Dois deles abriram mão de disputar o Pré-Olímpico de remo em 2024 para ajudar o povo do Rio Grande do Sul durante a enchente histórica do ano passado.

Homenagem por ato humanitário

Piedro Tuchtenhagen e Evaldo Becker foram homenageados pelo ato humanitário e falaram sobre o simbolismo da escolha.

— É muito gratificante estar aqui e ver todo esse evento aqui que foi feito aqui. A gente fica feliz de ver que as coisas estão se reerguendo. Demos a volta por cima, a gente honrou o nosso povo, o nosso Rio Grande. Então foi uma sensação muito gratificante, de recomeço e de volta por cima — disse Piedro.

— (Quero) Agradecer ao União. Aprendi a ser atleta aqui. Toda essa situação (da enchente) mostrou que o esporte vai além de competir, todos atletas do clube demonstraram isso. Quase um ano da tragédia e vivenciar esse gesto de reconhecimento, a gente fica muito feliz. Vamos em busca dos nossos objetivos — completou Evaldo.