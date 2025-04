Após amanhecer de sábado gelado, final de semana será ensolarado e de frio na Serra

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Serra gaúcha tem o primeiro final de semana gelado de 2025, com temperaturas abaixo dos 10ºC. Em São José dos Ausentes, a mínima foi de 5,1°C neste sábado (5). Em Vacaria, também nos Campos de Cima da Serra, o termômetro marcou temperatura similar, de 5,2°C. Serafina Corrêa alcançou os 6,4°C.

O recorde, no Estado, ficou com Quaraí, onde houve o registro de 4,2°C, às 7h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e foram compilados pela Climatempo.

A previsão do tempo indica que o frio segue ao menos até o domingo (6), dia em que as temperaturas mínimas seguirão reduzidas. Não há expectativa de chuva para o final de semana na Serra.

No sábado, os termômetros devem chegar até os 20°C em Caxias do Sul. Para o domingo, as temperaturas devem variar entre 12°C e 24ºC. Em São José dos Ausentes, a mínima prevista é de 9°C e a máxima de 18°C.

A tendência é de que a chuva retorne ao Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (7). No dia seguinte, terça, segundo a Climatempo, há alerta para temporais em todas as áreas do Estado.