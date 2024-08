Sorte e competência. Assim pode ser definido o trabalho do francês Jerome Brouillet, que conseguiu clicar o surfista brasileiro Gabriel Medina "nos ares" do Taiti durante as oitavas de final da modalidade das Olimpíadas de Paris. Nesta terça-feira (30), os fotógrafos Jefferson Botega e Mateus Bruxel, de Zero Hora, analisaram no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, como o profissional conseguiu a imagem que rodou o mundo.