A seleção norte-americana masculina de basquete confirmou favoritismo, derrotou a França, por 98 a 87, neste sábado (10) e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas não foi fácil. O Dream Team não teve o desempenho esperado e precisou se esforçar diante de uma equipe francesa, que teve como destaque Wembanyama e Yabusele. Curry, com quatro bolas de três no final do jogo, foi o maior destaque da partida.