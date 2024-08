Neste domingo (4), a seleção feminina de vôlei garantiu mais uma vitória para o Brasil. Partida contra a Polônia terminou em 3 sets a 0 para as brasileiras, após mais de uma hora e meia de jogo. Com muita garra, as brasileiras deixam a primeira fase da competição invictas na liderança do grupo B, e avança para as quartas de final.