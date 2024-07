Quem é Gabi, a "filha do Deus do vôlei", esperança do Brasil na Olimpíada

Gabi é uma das melhores jogadoras de vôlei do mundo. A camisa 10 da seleção brasileira disputa sua terceira Olimpíada, depois da prata em Tóquio, em 2021. O desempenho rendeu o apelido de "filha do Deus do vôlei", concedido por Stefano Lavarini, técnico da seleção polonesa derrotada pelo Brasil. Na sua estreia em Paris 2024, jogando contra a equipe mais fraca do grupo, Quênia, o time de José Roberto Guimarães fez 3 sets a 0 nas africanas (parciais de 25/14, 25/13 e 25/11).