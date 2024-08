A CBF afirmou que entrará com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) pedindo efeito suspensivo para que Marta esteja à disposição da Seleção Brasileira na semifinal dos Jogos Olímpicos, contra a Espanha. A camisa 10 terá de cumprir mais um jogo pela expulsão contra a equipe espanhola, ainda na etapa classificatória.