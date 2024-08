Brasil sonha em voltar à final do futebol feminino nas Olimpíadas após 16 anos

Uma nova chance para fazer diferente. Duplamente. É esse o sonho da Seleção Brasileira nesta terça-feira (6), às 16h, pelas semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas. Depois de uma derrota catastrófica para a Espanha na fase classificatória, o Brasil reencontrará a melhor equipe do mundo no Estádio Velódrome, em Marselha. Uma vitória possibilitará que a equipe canarinho volte a disputar a medalha de ouro após 16 anos. E com a chance de enfrentar, novamente, o algoz de 2004 e 2008.