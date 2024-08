No embalo dos malabares, o paranaense Augusto Akio, 23 anos, fez jus à tradição do skate brasileiro e conquistou o bronze no park, nesta quarta (7), em Paris. Em entrevista à Rádio Gaúcha logo após a cerimônia de premiação, o atleta se emocionou ao contar como superou uma grave lesão no quadril e caiu em lágrimas ao relembrar a enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio.