A brasileira Rebeca Andrade disputa mais uma medalha em Paris. A partir das 11h deste sábado (3) ela enfrenta Simone Biles e outras seis ginastas e o "Gaúcha em Paris" transmite a participação da brasileira. No mesmo horário, o Time Brasil vai disputar medalha de bronze no judô por equipes. Além disso, o programa repercute o primeiro ouro brasileiro e as competições deste sábado.