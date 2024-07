Desembarque Notícia

VÍDEO: Seleção Brasileira Feminina chega à França para disputa das Olimpíadas

Delegação conta com a goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Priscila, do Inter. Equipe de Arthur Elias estreia contra a Nigéria, na próxima quinta-feira, dia 25

18/07/2024 - 13h31min Atualizada em 18/07/2024 - 13h33min