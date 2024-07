A Seleção Brasileira Feminina decepcionou na segunda rodada dos Jogos Olímpicos. Depois de abrir o placar, o Brasil estava encaminhando a vitória até os 45 minutos do segundo tempo, quando viu o Japão buscar a virada com dois gols nos acréscimos. O tropeço deixou a equipe de Arthur Elias na terceira colocação do Grupo C.