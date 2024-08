Rebeca Andrade e Simone Biles iniciam disputa de quatro finais olímpicas na ginástica artística

As bandeiras de Brasil e Estados Unidos, juntas, contam com 77 estrelas. Somadas à luminosidade de cada uma delas não se terá nem perto do brilho emanado por Rebeca Andrade e Simone Biles na Arena Bercy. As duas começam nesta quinta-feira (1º) uma sequência de quatro duelos em provas individuais para ver quem é a mais cintilante ginasta da atualidade. A primeira será a disputa do individual geral, em que as ginastas se apresentam em todos os aparelhos. A competição está marcada para as 13h15min.