Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", 21 anos, começou a praticar o esporte ainda na infância. A pista de Caracas Trail, berço da modalidade no país, ficava ao lado da casa que morava com a família, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Foi lá que Gustavo aprendeu suas primeiras manobras, com uma bicicleta montada pelo pai com peças de ferro velho.