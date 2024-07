Rachada politicamente, a França vive uma espécie de "trégua olímpica". A observação é do ex-jogador Raí, 59 anos, hoje cientista político em Paris. Ídolo do São Paulo e do PSG, ele acredita que as correntes de esquerda, direita e centro do país deram um tempo na acirrada disputa política do período pós-eleitoral em respeito aos valores olímpicos e aos atletas e turistas que já começam a chegar à capital francesa para os Jogos.