Entrevista Notícia

Ana Moser diz que número de atletas mulheres nas Olimpíadas mostra "evolução da sociedade"

Ex-ministra do esporte e medalha de bronze em Atlanta 2016, ex-jogadora de vôlei afirmou nesta quinta (18), em evento na Sorbonne, em Paris, que o bom momento olímpico merece ser exaltado, mas deve ser "casado" com oportunidades no dia a dia

18/07/2024 - 17h18min Atualizada em 18/07/2024 - 17h20min