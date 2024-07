Um silêncio absoluto cortado por dois estalos. Em um intervalo de aproximadamente 20 segundos, os barulhos da flecha saindo do arco e, logo depois, atingindo o alvo são os únicos sons ouvidos na arena. Aplausos são permitidos apenas quando o telão mostra aos milhares de torcedores o destino da flecha. Este é o ritual do tiro com arco, um esporte pouco conhecido dos brasileiros, mas que pode render ao Brasil até três medalhas nas Olimpíadas de Paris.