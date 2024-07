O novo episódio do podcast Medalha Gaúcha recebe a atleta de rugby Gabriela Lima. Dos 9 anos 26 anos, Gabriela tinha uma carreira consolidada no atletismo, onde disputava provas de 100m com barreiras. Porém, um contato da seleção brasileira de rugby mudou os seus planos para o futuro e, agora, ela se prepara para defender o país nos Jogos de Paris.