Vice do COB avalia primeiros meses na entidade: "É o momento de a gente colocar o trilho no lugar"

Yane completa nesta quinta-feira (15) quatro meses no cargo. Alexandre Loureiro / COB

Marco Antônio La Porta e Yane Marques assumiram o Comitê Olímpico do Brasil (COB) oficialmente no dia 15 de janeiro. Quatro meses depois, a ex-pentatleta e medalhista olímpica em Londres fez uma avaliação do primeiro quadrimestre à frente da entidade.

— A avaliação é positiva de muitas, muitas coisas legais já trazendo um pouquinho do nosso jeitinho para dentro da nossa gestão. Valorizando o colaborador, aproximando das confederações, dos atletas — disse Yane pouco antes da cerimônia que botou quatro nomes do esporte brasileiro no Hall da Fama do COB e completou:

— (É)Muita escuta. É o momento da gente colocar o trilho no lugar, depois a gente bota o trem para eles seguirem em frente.

Natural de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, a vice-presidente do comitê também falou sobre a importância do esporte nordestino, muitas vezes esquecido no cenário nacional.

— A gente vai incentivar muito a região Norte e Nordeste. O COB vai ser muito Brasil, o COB não vai ser mais só Rio de Janeiro, o COB vai ser São Paulo, Brasília, Recife, Natal, Teresina no Piauí. O COB vai ser isso, vai ser Brasilzão, e a gente fala de uma nação esportiva — garantiu.

A dirigente enfatizou o trabalho pela regionalização do COB:

— A gente está super disposto, super disponível, super acessível, então joga a luz um pouquinho para a nossa região, é muito legal. Inclusive, gente vai ter uma célula do COB em Recife.

Yane faz parte do Hall da Fama do COB. A ex-atleta entrou no seleto grupo em 2023, ao lado de outras seis personalidades de outros esportes.