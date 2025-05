Varig: rotas dos aviões nos anos 1920

A primeira rota regular da Varig foi sobre a Lagoa dos Patos, entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. No verão, a empresa também fazia viagens aos balneários do litoral. A Empreza Viação Aerea Rio Grandense, grafia original do nome, foi fundada na tarde de 7 de maio de 1927. Com apoio de empresários e políticos locais, o alemão Otto Meyer conseguiu criar a primeira empresa aérea brasileira. Ele firmou acordo com a alemã Condor Syndikat, que forneceu o hidroavião Dornier Wal, batizado de Atlântico.

Mesmo antes da fundação da Varig, o Atlântico passou a fazer a Linha da Lagoa dos Patos em fevereiro de 1927. A capacidade da aeronave era de até nove passageiros, além de dois pilotos e mecânico. Em setembro de 1927, o avião partia de Porto Alegre terças e sextas-feiras, às 8h, com chegada às 10h20 em Pelotas e às 10h55 em Rio Grande. Naquele ano, a empresa transportou 668 passageiros.

A Varig pedia que passageiros se apresentassem 30 minutos antes da partida no Cais do Porto, na Capital. Em uma embarcação, eram levados ao hidroavião. Cada um poderia carregar até 10 quilos de bagagem. Os voos eram em baixa altitude, de até 50 metros, numa velocidade de até 160 km/h.

Meyer (no centro) fundou a Varig em 1927. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A elite porto-alegrense, no verão de 1928, podia em pouco tempo desembarcar no Litoral Norte. A primeira parada ocorria na lagoa de Tramandaí. Em Torres, o pouso era feito na Lagoa Itapeva. Um caminhão transportava os passageiros até o balneário. A viagem completa de Porto Alegre à praia de Torres, incluindo o trecho por terra, durava no máximo três horas.

Em outubro de 1929, a revista O Echo, editada pelo Colégio Anchieta, publicou texto sobre uma visita para convidados às "grandes obras do aeroporto da capital gaúcha, construídas no ano passado na Ilha Grande dos Marinheiros". Naquela época, a Varig estava com dois hidroaviões. O Gaúcho fazia três vezes por semana a linha da Lagoa dos Patos, além das viagens aos balneários. O Atlântico, que estava a serviço da empresa Syndicato Condor, realizava viagens da linha de Porto Alegre ao Rio de Janeiro.