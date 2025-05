Júnior Rocha quer Caxias com humildade, pés no chão e sem falsas promessas para sequência da Série C 

Técnico Júnior Rocha vai para o seu segundo jogo fora de casa no comando do Grená diante do São Bernardo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem uma vantagem de quatro pontos do primeiro time fora do G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grená conseguiu uma recuperação forte após o técnico Júnior Rocha assumir o elenco. Com os 100% do novo treinador, em três jogos, o time subiu para a vice-liderança da competição. O Grená tem 12 pontos, atrás apenas da Ponte Preta com 13.

O elenco e a comissão técnica sabem que ainda é muito cedo para qualquer projeção de quadrangular valendo o acesso à Série C. O próprio técnico Júnior Rocha adota a cautela máxima no discurso.

— Humildade total. A palavra-chave aqui é humildade. A partida mais importante das nossas vidas são os próximos três pontos. Ninguém aqui vai se iludir. Para classificar tem que fazer 28, 29 pontos. Nós temos 12. O campeonato é muito difícil. Nós temos que ter humildade de se preparar, pés no chão, sem promessa falsa. Não tem ilusão. É jogo a jogo, não tem o que fazer. Vamos viajar com sangue nos olhos para São Bernardo fazer um jogo de igual para igual, que é um time muito bom — destacou o técnico Grená.

Agora, por exemplo, o Caxias terá uma sequência dura na Série C. Serão dois jogos fora de casa diante do São Bernardo e Itabaiana. O primeiro compromisso é no interior de São Paulo e o segundo no Sergipe. Por isso, o treinador encara a competição como um torneio de 19 finais:

— Nós estamos em um torneio de 19 jogos. E aí, vai por meritocracia, vai para outra fase ou não. E tem que cuidar ainda, que tem que ter no mínimo 19, 20, 21, para não cair. Nós vamos chegar aqui, vamos agora começar a falar em classificação, não, porque o quadrangular final, vamos jogar tudo por água abaixo. O foco vai ser perdido, total. O nosso foco é o São Bernardo, não é ponta da tabela. Se estiver na ponta, top, melhor ainda. Se for com confiança, melhor ainda. Ninguém mais quer ver o Caxias na parte de baixo da tabela — analisou Júnior Rocha.

"Tem muitos jogos ainda"

O elenco do Caxias já compreendeu o recado dado pelo novo comandante. O zagueiro Luca Cunha segue a mesma linha de Júnior Rocha. Com a sexta rodada se aproximando, o defensor destaca que ainda estão em disputa 42 pontos na competição.