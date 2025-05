Tornozeleira eletrônica do ex-presidente francês Sarkozy é removida

O ex-presidente conservador (2007-2012) foi condenado em dezembro a um ano de prisão por corrupção e tráfico de influência no chamado caso das escutas telefônicas, mas o tribunal permitiu que usasse uma tornozeleira eletrônica sem precisar ir para a prisão.

Esses dias coincidiam com as audiências de outro processo: o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 com dinheiro recebido da Líbia.