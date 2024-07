Experiência em Paris Notícia

Enchente no Rio Grande do Sul, espumantes gaúchos e Lula: como foi a minha conversa com Macron

Repórter de ZH, Rodrigo Oliveira conversou com o presidente da França em evento no Palácio do Eliseu, sede do executivo francês, nesta segunda (22)

22/07/2024 - 17h38min