Pela segunda vez no programa olímpico, o skate chega a Paris como mais uma das promessas de medalhas para o Brasil. Se em Tóquio a modalidade garantiu três pódios para o país — três pratas, duas no skate street e outra no park —, na França a expectativa é que esse número possa aumentar. As competições se dividem entre esse final de semana (27 e 28 de julho) e a outra semana (6 e 7 de agosto).