Dos 28ºC aos 47ºC: como a falta de árvores e o asfalto aumentam a sensação térmica em Caxias do Sul

Prédios altos que impedem a circulação do vento e envidraçados que refletem a luz do sol. Construções à beira de um asfalto ainda mais quente, em calçadas sem árvores, e que contribuem para o aumento da sensação térmica de quem caminha pelas ruas.

Dias como esta terça feira (25), quando os termômetros de rua superam os 30ºC, não têm o calor justificado apenas pela terceira edição do fenômeno meteorológico agir sobre o Estado em 2025.

De acordo com a arquiteta e especialista em Eficiência Energética Marta Baltar Alves, o uso do ar-condicionado resfria os ambientes internos, mas devolve calor por meio dos motores instalados no exterior dos prédios. Nos corredores por onde passam os ônibus e em grandes estacionamentos pavimentados ao ar livre, por exemplo, criam-se as chamadas ilhas de calor.

— São espaços em áreas urbanas onde o ar e as superfícies são mais quentes do que em áreas rurais do entorno — explica Marta.

Em Caxias do Sul alguns desses locais têm a sensação térmica amenizada pela vegetação, mas em outros a ausência das árvores, somadas ao pavimento de asfalto, pode fazer a temperatura chegar próxima dos 50ºC.

Foi o que o Pioneiro constatou apontando o termômetro digital para um trecho recém asfaltado da Avenida Rossetti, no bairro Santa Catarina. Por volta das 10h30min a temperatura no local era de 46,9ºC. Perto dali em uma quadra arborizada o visor marcou 28ºC. A diferença é evidente também em calçamentos de paralelepípedos onde a temperatura foi quase dez graus a menos que no asfalto.

— Por estarmos em uma cidade serrana, me surpreendi bastante com as respostas do termômetro, achei que não apontariam tanta diferença entre si, e vimos que a vegetação é muito importante para manter a cidade com um clima de serra — apontou Marta.

O conforto térmico é encontrado, por outro lado, em locais como o Parque dos Macaquinhos. No entanto, mesmo no parque há diferenças entre as temperaturas medidas no chão. Na areia, o termômetro apontou 45ºC enquanto na grama a temperatura foi de 36ºC.

Entre as soluções, além da arborização, está a escolha de materiais que aumentam a eficiência energética dos ambientes e diminuem a emissão do calor.