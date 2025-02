Time do Caxias deve ter mudanças para a estreia na Copa do Brasil

Volante Pedro Cuiabá deve retornar ao time do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Contra a equipe do Dourados, pela primeira fase da Copa do Brasil, o técnico Luizinho Vieira pode repetir o time do Caxias que enfrentou o Inter pela semifinal do Gauchão. O jogo ocorre nesta quarta-feira (26), às 16h, no Mato Grosso do Sul.

No entanto, o treinador deve mudar o time. O comandante conta com o retorno do volante Pedro Cuiabá, que mais se adaptou ao setor de marcação. O atacante Gabriel Lima, que também deu uma resposta positiva, fica à disposição no ataque.

Quem corre por fora nesta disputa pela titularidade é o centroavante Welder. Apesar do atleta estar recuperado de uma lesão na coxa, antes da terceira rodada do Gauchão, o camisa 9 ainda carece de ritmo de jogo. Ele deve começar no banco e ser aproveitado no decorrer da partida. Se começar a partida, Richard será deslocado para o lado do ataque.

Outro fator que pode ser importante na estratégia do Caxias é quanto ao horário do jogo. A bola rola a partir das 16h, no horário de Brasília, mas será às 15h, no horário local. Quando o jogo começar, a temperatura deve estar na casa dos 30ºC, bem diferente dos 37ºC previstos para a semana que vem. Os prognósticos ainda apontam possibilidade de pancadas de chuva durante o jogo.