Cidade das revoluções. Cidade Luz. Cidade do amor. Cidade das artes. Capital da moda e da gastronomia. Paris é muitas em uma só. E, de hoje até 11 de agosto, será capital mundial do esporte. Um dos locais mais icônicos do planeta abra-se para receber a elite esportiva pela terceira vez. Uma experiência única a começar pela Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, a partir das 14h30min.