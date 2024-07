Ela é a própria inspiração olímpica e tem méritos de sobra para levar a bandeira brasileira na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris. A catarinense Raquel Kochhann representa um esporte que busca espaço no país, em que as mulheres são vistas ainda com algum preconceito. Mas que vem participando dos Jogos desde o Rio de Janeiro em 2016.