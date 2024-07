Bruno Mossa Rezende, o Bruninho, prepara-se para a quinta Olimpíada pela seleção brasileira de vôlei. O levantador é um dos representantes do país na busca pelo pódio em Paris, na França, a partir de 26 de julho. Com mais esse torneio no currículo, o atleta de 37 anos iguala a marca de jogadores como Maurício e Fofão, que também disputaram cinco edições dos Jogos.